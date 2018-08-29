الصين تنفي عزمها بناء قاعدة عسكرية في أفغانستان

نفت الصين تخطيطها لبناء قاعدة عسكرية في أفغانستان، عقب نشر صحيفة في "هونغ كونغ"، أن بكين تعكف على إنشاء معسكر لتدريب القوات الأفغانية، وربما ترسل إليه جنودا صينيين.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، عن مصادر على صلة بالجيش الصيني، لم تذكر أسماءها، قولها: إن "الصين تبني المعسكر في منطقة ممر واخان، وهو ممر ضيق يربط بين البلدين".

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، نفت صحة التقرير، وقالت في مؤتمر صحفي: "بعد النظر في الأمر تبين أن التقرير المذكور ليس صحيحا".

وأضافت، "وبما أنه لا يوجد بناء ولا تدريب، فإن الأمر غير صحيح"، نافية التقارير التي تحدثت عن عزم الصين إرسال جنودها في نهاية المطاف.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها تقارير إلى أن الصين تسعى لوجود عسكري في أفغانستان، وهي تقارير قوبلت جميعها بالنفي من جانب بكين.

ونفت وزارة الدفاع في يناير الماضي، تقريرا مماثلا ذكر أنها تخطط لبناء قاعدة عسكرية في أفغانستان.

المصدر: رويترز