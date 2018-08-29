"بتروفاك" البريطانية تبرم عقدا بـ 600 مليون دولار في الجزائر

أعلنت شركة بتروفاك البريطانية اليوم الأربعاء عن استلامها رسالة موافقة على عقد هندسة وتزويد وبناء قيمته 600 مليون دولار من عملاق النفط والغاز الجزائري "سوناطراك".

ويشتمل العقد على مشروع تطوير مركز ضغط ومنفد للفصل في حقل "تينهرت" للغاز جنوب الجزائر، في مدة إنجاز تصل إلى 36 شهرا يتم فيها تركيب شبكة أنابيب يزيد طولها عن 400 كيلومتر وتربط بين أكثر من 36 بئرا.

وأكد المدير العام لأعمال الهندسة والبناء للشركة البريطانية أنّ "هذا العقد إضافة جديدة للسجل الحافل لشركة بتروفاك في الجزائر أين نعمل منذ أكثر من عقدين للمساعدة في إنتاج النفط والغاز في البلد".

وأضاف المسؤول أن حضور الشركة في صحراء الجزائر "ما انفك يزيد بفضل عدد من عقود خدمات الهندسة الهامة مع سوناطراك، بما فيها عقدا آلرار ورقان اللذان بدأ فيهما الانتاج هذا العام".

كما أكد المتحدث أن بتروفاك تتطلع إلى توفير خبراتها لتسليم هذا المشروع على أكمل وجه مع مراعاة معايير السلامة والأمن.

يُذكر أن بتروفاك هي شركة رائدة في مجال النفط والغاز، مقرها في وستمنستر بلندن، ولها فروع في أنحاء العالم منها الشارقة وبومباي، في حين تعتبر سوناطراك أكبر شركة عمومية للنفط والغاز في الجزائر وعصبها الاقتصادي.

المصدر: yourindustrynews + TSA.