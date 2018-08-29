مصادر: بومبيو يطلب لقاء لافروف

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية قولها إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طلب لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها أن طلب بومبيو جاء على خلفية تحضير واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك أثناء مكالمته الهاتفية مع لافروف، في 10 أغسطس، طلب منه لقاءه قبل قيام الولايات المتحدة بهذه الخطوة، لتسوية صعوبات ناجمة عن فرض العقوبات.

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وبحسب الصحيفة، أشار بومبيو أثناء المكالمة إلى أنه يطلب من لافروف أن يلتقي معه بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وذكرت "واشنطن بوست" أن لافروف وافق على لقاء بومبيو واقترح أن تشمل المحادثات ثلاثة موضوعات إضافية ذات اهتمام بالنسبة لموسكو: مراقبة الأسلحة، وإنشاء مجلس أعمال لتطوير التجارة بين البلدين، والتبادل العلمي بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين اتفقا على تنسيق موعد لقائهما بعد عقد محادثات بين المستشار الأمني الأمريكي، جون بولتون، وسكرتير مجلس الأمن الوطني الروسي، سيرغي باتروشيف.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنه ليس واضحا حتى الآن إن كان اللقاء بين الوزيرين سيعقد في واشنطن أو في نيويورك، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر المقبل.

وفي تصريح أدلت بها لـ"واشنطن بوست"، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، "إن وزير الخارجية عرض (على لافروف) عقد لقاء لبحث قضايا ذات أهمية بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية".

من جهته، أكد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "تاس"، معلقا على تقارير إعلامية أمريكية، أن الحديث يدور عن احتمال عقد لقاء بين الوزيرين على هامش "الأسبوع الرفيع المستوى" في إطار الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.

المصدر: إنترفاكس + تاس