روحاني: لا حل سياسيا مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية في الظروف الحالية لا ترى حلا سياسيا مع واشنطن، لأن الأخيرة لا تلتزم بتعهداتها.

وقال روحاني خلال اجتماع مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: "في الظروف الحالية لا نرى أي حل سياسي لأن الحكومة الأمريكية، التي فرضت عقوبات على إيران خلافا للقانون الدولي، لا تلتزم بتعهداتها".

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واتهم روحاني الولايات المتحدة بالسعي إلى القضاء على استقلالية إيران وإعادة هيمنتها على الشعب الإيراني، مؤكدا أن "شعبنا لن يقبل بهذا الأمر أبدا وسيظهر ذلك أمام العالم من خلال صموده".

ويأتي ذلك على خلفية إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

المصدر: وكالات