رغبته الأخيرة.. ماكين أوصى أن يحمل نعشه روسي

أفادت صحيفة "Politico" بأن السيناتور الأمريكي جون ماكين اختار المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا الأصغر أن يكون ضمن أولئك الذين سيحملون نعشه في مراسم وداع ستقام في 1 سبتمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكين كان قد عكف بنفسه على تجهيز مراسم جنازته، وبعث إلى كارا مورزا برسالة خاصة تحتوي على هذا الطلب في أبريل الماضي.

وتعليقا على هذه الرسالة من جون ماكين، قال المعارض الروسي: "في تلك اللحظة لم يكن لدي كلمات، أصبت بالحزن وشارفت على البكاء"، مضيفا أن هذا سيكون شرفا كبيرا يثير حزنا عميقا.

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وتعارف كارا مورزا مع ماكين أثناء احتجاجات معارضة اجتاحت العاصمة الروسية موسكو عام 2010.

وحسب الصحيفة فإن من ضمن المشاركين الآخرين في حمل النعش، الذين اختارهم ماكين، نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والسيناتور السابق راس فاينغولد، ووزير الدفاع الأمريكي السابق وليام كوين وبعض أصدقائه، ومن بينهم ممثل هوليوود البارز وارن بيتي.

ورأت الصحيفة أن هذا الاختيار رسالة أخيرة من جون ماكين إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اللذين اعتبرهما خصمين رئيسيين له.

وتوفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، السيناتور الجمهوري جون ماكين عن عمر ناهز 81 عاما، بعد إصابته بمرض السرطان في المخ.

وقرر ماكين يوم الجمعة الماضي، التوقف عن العلاج، وانتقل إلى منزل الأسرة لقضاء لحظاته الأخيرة في مسقط رأسه بولاية أريزونا.

وستنظم جنازته في 2 سبتمبر بمدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية.

المصدر: وكالات