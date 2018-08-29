إيران تهدد برد صاروخي صاعق ومدمر على أي اعتداء ضد أجوائها

أكد قائد قوات الدفاع الجوي لشرق إيران، العميد علي أكبر عباسي، اليوم الأربعاء أن أيّ اعتداء على الأجواء الإيرانية سيواجه رداً صاروخياً صاعقاً ومدمراً.

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وخلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد) أعلن العميد عباسي: "أنه بفضل قوة وصلابة قوات الدفاع الجوي الإيرانية لم تعد هناك أية ثغرة تسمح بخرق الأجانب لأجواء البلاد، وأن أيّ اعتداء على الأجواء الإيرانية سيواجه بتصد صاروخي صاعق ومدمر".

وأفاد عباسي بأن قواعد الدفاع الجوي ترصد المجال الجوي الإيراني ليل نهار وتصدّ أيّ هجوم جوي عبر شبكتها الموحدة المُراقبة للجو إن حصل أدنى انتهاك أو طيران مشتبه به.

وكشف عباسي عن أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإيرانية، لعبت دوراً بارزاً في النشاطات الثورية ومنها اعتقال المعارض المتهم بالإرهاب عبد المالك ريغي، وإرغام الطائرة التي كان على متنها جنود مارينز أمريكيون على الهبوط، وتحطيم طائرة تجسس مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني، وتوجيه إنذارات إلى طائرات رصدتها الرادارات، وقيادة عملية اعتقال البحارة الأمريكيين في مياه الخليج.

وأشاد عباسي بالتصنيع الوطني للأسلحة على يد شباب الوطن دون الحاجة إلى الأجانب.

المصدر: وكالة إرنا الإيرانية