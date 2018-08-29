وزير الأمن الإيراني يؤكد: جندنا شخصية في دولة معادية!

في تصريح لا يخلو من إثارة، أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن وزارته نجحت في الوصول إلى عضو في حكومة معادية لبلاده، في إشارة إلى وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" في خبر وصفته بالمهم، إن مسؤول الاستخبارات الإيرانية كشف عن ذلك قبل ساعات في لقاء مع شبكة "خبر" في سياق حديثه عن إنجازات وزارته، وخاصة في مجال مكافحة التجسس.

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وقال الوزير الإيراني في هذا الصدد: "لقد وصل إلى أسماعكم مؤخراً أننا تمكنا من الوصول إلى عضو في حكومة إحدى الدول المعادية"، من دون الكشف بشكل واضح عن اسم الدولة المعنية.

وشدد علوي من جهة أخرى على أن "قسم مكافحة التجسس يعد واحدا من أكثر الأقسام قوة وتطورا في وزارة الأمن وواحدا من أقوى الأقسام المعنية بالعمليات الاستخبارية في العالم".

وكالة أنباء "تسنيم" بدورها أشارت إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة "جيروزاليم بوست" كانت أعلنت قبل شهرين أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي اعتقل وزير الطاقة السابق غونين سيغيف، بتهمة التجسس لصالح غيران.

المصدر: تسنيم