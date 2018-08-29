 
مباشر

غوتيريش يتحدث عن قصة لن ينساها!

أخبار العالم

غوتيريش يتحدث عن قصة لن ينساها!
Reuters
أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpmn

"سمعت قصصا رهيبة عن الاضطهاد، انهار أحد الآباء عندما أخبرني كيف قُتل ابنه بالرصاص أمامه ثم قتلت والدته بوحشية وحرق منزله ولجأ إلى المسجد فاكتشفه الجنود وأحرقوا نسخة من المصحف".

هكذا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي عن محنة الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد في ميانمار.

ففي جلسة المجلس حول الوضع في ميانمار، تحدث غوتيريش عن زيارته لكوكس بازار في بنغلاديش الشهر الماضي، ولقائه باللاجئين الروهينغا.

ونقل رسالة إحدى اللاجئات التي قالت: "نحن بحاجة إلى الأمن والجنسية في ميانمار. ونريد العدالة لما لحق بأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا".

ودعا الأمين العام أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشركائها بشكل فوري وبدون عوائق إلى المحتاجين. 

وقال: "يجب علينا أيضا الاستمرار في الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلوا بسبب التغطية الإعلامية لهذه المأساة الإنسانية".

وتطرق غوتيريش إلى أوضاع الروهينغا، وهم أقلية معظم أفرادها من المسلمين، ممن بقوا في ولاية راخين في ميانمار. وأوضح أنهم: "ما زالوا يواجهون التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأشار إلى أن حوالي 130 ألف روهينغي يوجدون في مخيمات تفرض قيودا شديدة على حركتهم. ويصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر.. مهرجان "حرب الطماطم" 🍅 أو La Tomatina في بلدة بونول الإسبانية