 
مباشر

شاهد.. إزالة تمثال أردوغان الذهبي من مدينة ألمانية

أخبار العالم

شاهد.. إزالة تمثال أردوغان الذهبي من مدينة ألمانية
Reuters
تمثال أردوغان في ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpm5

أزالت السلطات المحلية في مدينة فيسبادن الألمانية، التمثال الذهبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

إقرأ المزيد
أردوغان ذهبي في عقر ألمانيا!

وتسبب التمثال، البالغ طوله 4 أمتار، بعدم ارتياح سكان المدينة الواقعة غربي البلاد.

وأوضح منتقدون أن "التماثيل عادة تكرم رموزا قدمت خدمات جليلة للبشرية، ولا تحتفي برئيس سجن الآلاف من الأشخاص وأطلق تصريحات مناوئة للديمقرطيات الغربية حتى يستميل أنصاره بنهج شعبوي"، في إشارة للرئيس أردوغان.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن فرقة إطفاء قامت بإزالة التمثال وحملته على شاحنة إلى مكان لم يتم الإعلان عنه.

ونُصب التمثال في إطار مهرجان "فيسبادن بينالي" المعروف بطابعة الاستفزازي من خلال الفن، والذي يقام في مدينة فيسبادن في الفترة الممتدة من 23 أغسطس إلى 2 سبتمبر تحت شعار "أخبار سيئة".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا