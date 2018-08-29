شاهد.. إزالة تمثال أردوغان الذهبي من مدينة ألمانية

أزالت السلطات المحلية في مدينة فيسبادن الألمانية، التمثال الذهبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

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وتسبب التمثال، البالغ طوله 4 أمتار، بعدم ارتياح سكان المدينة الواقعة غربي البلاد.

وأوضح منتقدون أن "التماثيل عادة تكرم رموزا قدمت خدمات جليلة للبشرية، ولا تحتفي برئيس سجن الآلاف من الأشخاص وأطلق تصريحات مناوئة للديمقرطيات الغربية حتى يستميل أنصاره بنهج شعبوي"، في إشارة للرئيس أردوغان.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن فرقة إطفاء قامت بإزالة التمثال وحملته على شاحنة إلى مكان لم يتم الإعلان عنه.

ونُصب التمثال في إطار مهرجان "فيسبادن بينالي" المعروف بطابعة الاستفزازي من خلال الفن، والذي يقام في مدينة فيسبادن في الفترة الممتدة من 23 أغسطس إلى 2 سبتمبر تحت شعار "أخبار سيئة".

#Erdogan Statue in #Wiesbaden has been toppled haha, the city just dismantled it because of security concerns in the area. #Germany#Turkey#TwitterKurdspic.twitter.com/YKNRClxRFH — International Volunteers Report (@VolunteerReport) 28 août 2018

المصدر: وكالات