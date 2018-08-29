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إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بتركيا

أخبار العالم

إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بتركيا
Globallookpress
أنطاليا، تركيا، أرشيف
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أصيب 11 سائحا روسيا بجروح مختلفة في حادث سير، وقع اليوم الأربعاء بمدينة أنطاليا التركية.

وأكد ممثل القنصلية الروسية في أنطاليا وقوع حادث السير الذي تضرر فيه المواطنون الروس.

وكانت وسائل الإعلام التركية أفادت صباح اليوم الأربعاء بوقوع حادث اصطدام حافلة، كانت تقل 25 سائحا روسيا إلى المطار، بشاحنة، الأمر الذي أسفر عن خروج الحافلة من الطريق العام.

المصدر: نوفوستي

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