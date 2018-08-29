// 26.06.2018 по тикету 15478
إصابة 11 سائحا روسيا في حادث سير بتركيا
Globallookpress
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أصيب 11 سائحا روسيا بجروح مختلفة في حادث سير، وقع اليوم الأربعاء بمدينة أنطاليا التركية.
وأكد ممثل القنصلية الروسية في أنطاليا وقوع حادث السير الذي تضرر فيه المواطنون الروس.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR arkadan çarptıhttps://t.co/FzRtUdno0jpic.twitter.com/YvlidWE82k— NTV (@ntv) August 29, 2018
وكانت وسائل الإعلام التركية أفادت صباح اليوم الأربعاء بوقوع حادث اصطدام حافلة، كانت تقل 25 سائحا روسيا إلى المطار، بشاحنة، الأمر الذي أسفر عن خروج الحافلة من الطريق العام.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı! https://t.co/eEYS8U3erNpic.twitter.com/Oxu0oeeKU8— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) August 29, 2018
المصدر: نوفوستي
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