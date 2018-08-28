ترامب يحذر "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات التي تدير مواقع التواصل، مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" إلى التصرف بحذر، متهما إياها بالانحياز السياسي وممارسة الحد من حرية التعبير.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أعتقد بأن ما تقوم به "غوغل" وغيرها، لو نظرتم إلى ما يحدث بـ "توتير" وما يحدث بـ "فيسبوك"، فعليها أن تبدي حذرا لأنه لا يمكن التصرف بهذه الطريقة مع الناس".

وأضاف: "أعتقد بأن "غوغل" و"تويتر" و"فيسبوك" تدخل مجالا خطيرا للغاية، وعليها إبداء الحذر، لأن (ما تقوم به) هو أمر غير عادل بالنسبة لشرائح كبيرة من الموطنين".

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وفي وقت سابق اتهم ترامب شركة "غوغل" بالتلاعب بنتائج البحث على محركها، معتبرا أنه يقدم روابط للمواقع المعادية له في غالبية الحالات، وإخفاء الروابط للمواقع الإعلامية المحافظة والمؤيدة للجمهوريين. واتهم "غوغل" بـ "إسكات الأصوات المحافظة" و"التحكم بما يمكننا أن نراه وما لا يمكننا".

من جانبها، رفضت شركة "غوغل" اتهامات ترامب، موضحة أن ترتيب الروابط في محرك البحث ليس له أي دوافع سياسية.

المصدر: رويترز