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القوات البرية الإيرانية توجه رسالة لـ"شهداء أهل السنة"

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القوات البرية الإيرانية توجه رسالة لـ
Reuters
صورة أرشيفية
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قال المساعد المنسق للقوات البرية، في حرس الثورة الإسلامية، العميد علي أكبر بورجمشيديان، إن شهداءنا من أهل السنة، هم خير دليل على الوحدة الحقيقية التي يتميز بها مجتمعنا الإسلامي.

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وأشار العميد بورجمشيديان، اليوم الثلاثاء، في اجتماع عقد في "خراسان الجنوبية" حول شهداء أهل السنة، إلى أن إخواننا من أهل السنة، قدموا أكثر من 11 ألف شهيد، دفاعا عن الوطن.

وقال إن:" القائد شدد على إيجاد الحلول للمشاكل والضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها إيران من داخل البلاد وليس خارجها.

وتحدث العميد بورجمشيديان، عن استعداد قوات الحرس الثوري لحل هذه المشاكل، مضيفا أن الوحدة القائمة اليوم، بين الشيعة والسنة في البلاد، هي التي ساهمت في استقرار الأمن وأن كل ماننعم به اليوم هو بفضل دماء الشهداء.

المصدر: وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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