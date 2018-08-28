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العبادي: نرسل وفدا إلى واشنطن للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران

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العبادي: نرسل وفدا إلى واشنطن للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران
السومرية نيوز
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، نيته إرسال وفد إلى الولايات المتحدة بحثا عن تفاهم معها بشأن التعاملات المالية بين بغداد وطهران، في ضوء إعادة العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم الثلاثاء، ذكر العبادي أن حكومته لا تؤيد فرض عقوبات اقتصادية على أي بلد كان، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن موقف بغداد "الاستراتيجي".

وكان هذا أول تصريح لمسؤول عراقي منذ تناقلت "رويترز"، الأسبوع الماضي، نبأ بأن بغداد تعتزم التوجه إلى واشنطن بطلب توفير بعض الاستثناءات لها من نظام العقوبات الذي أعادت فرضه الولايات المتحدة على طهران، نظرا لارتباط الاقتصاد العراقي ارتباطا وثيقا بإيران المجاورة.

المصدر: السومرية نيوز + رويترز

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