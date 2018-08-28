"سي إن إن": كوريا الشمالية تبلغ الولايات المتحدة بأن المحادثات قد تنهار

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين من كوريا الشمالية حذروا في خطاب للولايات المتحدة من أن محادثات نزع السلاح النووي معرضة مرة أخرى للخطر وقد تنهار.

وتسلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخطاب بشكل مباشر وجاء فيه أن حكومة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تشعر أنه لا يمكن المضي قدما في العملية.

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وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصادر إن المسؤولين الكوريين قالوا في الخطاب "الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة للوفاء بتوقعات كوريا الشمالية فيما يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع اتفاقية سلام".

وأفادت "سي إن إن" بأن الخطاب أرسله كيم يونغ تشول الرئيس السابق لجهاز المخابرات في كوريا الشمالية لكن لم يعرف كيف أرسل، وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن كوريا الشمالية تتواصل بشكل متزايد في الفترة الأخيرة عن طريق بعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأضافت الشبكة أن الخطاب ذكر إذا انهارت المحادثات فإن كوريا الشمالية ستستأنف أنشطتها النووية والصاروخية.

واتهمت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية يوم الأحد، الولايات المتحدة بالازدواجية في التعامل وإعداد مؤامرة إجرامية ضد بيونغ يانغ لكنها لم تذكر إلغاء زيارة بومبيو.

وانتهت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة وليس بمعاهدة سلام مما يعني أن قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة ما زالت من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارة لكوريا الشمالية كان من المقرر أن يقوم بها بومبيو بعد أن تلقى الوزير خطابا عدائيا من مسؤول بارز في كوريا الشمالية بعد بضع ساعات فقط من الإعلان عن موعد الزيارة الأسبوع الماضي.

وأبدى مسؤولون أمريكيون بالمخابرات والدفاع مرارا شكوكهم بشأن استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية ولم يتوقعوا أن تثمر زيارة بومبيو عن نتائج إيجابية.

المصدر: رويترز