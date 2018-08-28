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وزير الدفاع التركي: عازمون على الدفاع عن السيادة

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وزير الدفاع التركي: عازمون على الدفاع عن السيادة
الأناضول
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عزيمة جيش البلاد على الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مؤكدا تمسك القوات المسلحة التركية بـ"القضاء على الإرهاب".

وقال أكار، اليوم الاثنين، خلال زيارة عزاء قام بها لأسرة أحد شهداء الجيش في أنقرة، إن القوات المسلحة التركية "لم ولن تألو جهدا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن بلادنا ووحدة شعبنا".

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وشدد الوزير على أن أفراد القوات المسلحة التركية بجميع تشكيلاتها العسكرية والأمنية تكافح بكل ما لديها من قوة وإمكانات من "أجل القضاء على الإرهاب"، مضيفا: "الأيام التي ستعيش فيها تركيا بأمن واستقرار ورخاء يليق بشعبها باتت قريبة".

المصدر: الأناضول

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