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كولومبيا تنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية

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كولومبيا تنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية
Reuters
رئيس كولومبيا إيفان دوكي
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أعلنت كولومبيا في بيان، يوم أمس، أنها ستنسحب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية في الأشهر الستة المقبلة، متهمة هذه المنظمة بالتواطؤ مع "ديكتاتورية" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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وقال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الذي تسلم مهام منصبه في بداية أغسطس "طوال سنوات، أكدت علنا، أن كولومبيا لن تبقى عضوا في الاتحاد"، مشيرا إلى أنها مؤسسة تسبب صمتها وتواطؤها في أغلب الأحيان، في عدم استنكار المعاملة الوحشية "للديكتاتورية" ضد للمواطنين في فنزويلا.

وتابع دوكي أن الكتلة الإقليمية، التي أنشئت عام 2008، بمبادرة من الرئيس البرازيلي، "ايناسيو لويس لولا دا سيلفا"، ونظيره الفنزويلي، "هوغو" تشافيز، في تلك الفترة، لم تندد يوما بأي من هذه التجاوزات، ولم تضمن حريات الفنزويليين.

ولفت الرئيس الكولومبي إلى أن حكومة بلاده، بدأت الإجراءات الرسمية لإلغاء المعاهدة التي تربطها بالمنظمة.

يذكر أن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيللو، أعلن انسحاب بلاده من المنظمة بداية الشهر الجاري، أي بعد 3 أيام من وصول إيفان دوك إلى سدة الحكم.

ويضم اتحاد دول أميركا الجنوبية "أوناسور" الذي يتخذ من "كيتو" مقرا له، 14 بلدا.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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