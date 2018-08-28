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نتنياهو "يهدد" الإسرائيليين بالصلع

أخبار العالم

نتنياهو
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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كشفت مؤسسة صحية إسرائيلية، أن من الأسباب التي قد تؤدي إلى الصلع، في صفوف الإسرائيليين الضغط النفسي.

واستخدم معد الدراسة مثالين على ذلك، وفاة قريب عزيز، أو خبر إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو، رئيسا للوزراء، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.  

وأثار اعتبار فوز نتنياهو في الانتخابات، سببا للضغط النفسي المسبب للصلع، غضب مؤيديه، الذين احتجوا للمؤسسة، ما دفعها إلى تعديل القائمة وشطب المثال، والاعتذار. 

 

المصدر: وكالة الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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