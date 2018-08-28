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أردوغان ذهبي في عقر ألمانيا!

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أردوغان ذهبي في عقر ألمانيا!
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أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن تمثالا ذهبيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر في مدينة فيسبادن الألمانية بولاية هيسن.

وأوضحت بوابة "t-online" الإلكترونية أن  تمثال أردوغان الذهبي الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار  نصب فوق ساحة في وسط المدينة، مضيفة أن التمثال أقيم في إطار مهرجان "فيسبادن بينالي" المعروف بطابعة الاستفزازي من خلال الفن.

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بدورها أشارت صحيفة "Bild" إلى وجود صور التقطت بجانب التمثال مع أياد تحمل العلم التركي، وإلى قيام معارضي أردوغان بتشويه التمثال من خلال  كلمات ورسوم بذيئة.

وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية بأنهم على دراية بما يحدث، وأن رجال الأمن سيراقبون كيف ستتطور الأحداث خلال النهار.

هذا المهرجان الفني الغريب ذو الطابع الخاص يُقام في مدينة فيسبادن في الفترة من 23 أغسطس إلى 2 سبتمبر تحت شعار "أخبار سيئة".

المصدر: نوفوستي

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