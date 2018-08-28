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وزير فرنسي يصاب بخيبة أمل ويستقيل من منصبه!

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وزير فرنسي يصاب بخيبة أمل ويستقيل من منصبه!
Reuters
وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو
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أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو عن استقالته، مشيرا إلى خيبة أمله بسبب عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسياسات مواجهة تغير المناخ وأهداف بيئية أخرى.

وقال أولو، اليوم الثلاثاء، إن قراره جاء نتيجة "تراكم الخيبات" من جراء اتخاذ خطوات غير كافية لمعالجة تغير المناخ وحماية التنوع الطبيعي ومواجهة التهديدات البيئية الأخرى.

وأضاف الوزير، وهو مقدم برامج سابق ومن دعاة حماية البيئة، لإذاعة "فرانس أنتير" أنه لم يبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون بعد بقرار استقالته.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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