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هجمات 11 سبتمبر.. القاضي تقاعد والمحكمة مستمرة

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هجمات 11 سبتمبر.. القاضي تقاعد والمحكمة مستمرة
AFP
برج المراقبة في معتقل غوانتانامو
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القاضي العسكري المكلف بالإشراف على إجراءات محاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 سيعود ثانية إلى التقاعد.

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وقال الناطق باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل كريس لوغان، أمس الاثنين، إنه: "في 30 سبتمبر تنتهي مدة الاستدعاء الطوعي الحالي للكولونيل بول من التقاعد، وهو اتخذ قرارا شخصيا بعدم طلب فترة استدعاء جديدة".

وسيستبدل القاضي العسكري المتقاعد الكولونيل، جيمس بول، بالكولونيل في مشاة البحرية، كيث باريلا.

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، التي كانت أول من أعلن عن عودة بول إلى التقاعد، فإن خليفته باريلا عين قاضيا عسكريا منذ 3 سنوات فقط. وهو سيحتاج إلى كثير من الوقت للبحث في آلاف الوثائق من أجل الاطلاع على هذه القضية المعقدة والمضي في الإجراءات المتعلقة بها.

ويقبع 5 متهمين بهذه القضية، بينهم العقل المدبر المفترض للهجمات، خالد شيخ محمد، في سجن "خليج غوانتانامو" العسكري منذ سنوات، وقد وجهت لهم لائحة اتهام عام 2008.

لكن عثرات قانونية لا تحصى، وقضايا متعلقة بالمداولات لدى المحكمة العسكرية، ومشاكل ناجمة عن انتزاع أدلة بالإكراه، حولت إجراءات محاكمة المتهمين إلى محاولة غير عملية لتطبيق العدالة.

وبعد تأخير سنوات، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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