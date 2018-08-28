بومبيو ردا على إيران: مضيق هرمز ممر مائي دولي

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرة الجمهورية الإسلامية تماما على الخليج العربي ومضيق هرمز.

وشدد بومبيو، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس على أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع شركائها من أجل ضمان حرية الملاحة والتدفق التجاري الحر عبر الممرات المائية الدولية.

The Islamic Republic of Iran does not control the Strait of Hormuz. The Strait is an international waterway. The United States will continue to work with our partners to ensure freedom of navigation and free flow of commerce in international waterways. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

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وجاءت هذه التغريدة ردا على تصريح قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بأن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي، وتواجدها مستمر ليلا ونهارا في مياه الخليج لحماية الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية والدول الإسلامية المجاورة، وأنه لا مكان للتواجد العسكري الأجنبي، وخاصة الأمريكي، هناك.

وسبق أن أعلن مسؤولون أمريكيون كبار عن نية الولايات المتحدة العمل على تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر، في ظل الخلافات البارزة بين الدولتين وإعادة فرض واشنطن العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

في المقابل، هدد مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي لناقلات النفط الخليجي، ردا على الخطوات العدائية المحتملة من قبل الولايات المتحدة، ومحاولاتها لمنع تصدير النفط الإيراني.

المصدر: RT