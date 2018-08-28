دي ميستورا يدعو عددا من الدول إلى جنيف لمناقشة اللجنة الدستورية السورية

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا كبار الدبلوماسيين من عدد من بلدان العالم إلى جنيف لمناقشة اللجنة الدستورية السورية في الـ14 من الشهر القادم.

وقالت رئيسة المركز الصحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ألسارندا فيلوتشي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلا من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة لإجراء مشاورات مشتركة في جنيف في الـ14 من سبتمبر القادم. وينوي المبعوث الخاص استخدام هذه الفرصة لمواصلة النقاشات التي جرت في الـ25 من يونيو الماضي ومناقشة تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الجهود الأممية لتشكيل اللجنة الدستورية مع كبار ممثلي هذه الدول".

وستمثل الدول المشاركة في هذا الاجتماع على مستوى كبار دبلوماسييها.

ومن المتوقع أن تتم في الـ11 والـ12 من سبتمبر في جنيف مشاورات أخرى حول إنشاء اللجنة الدستورية السورية بمشاركة دي ميستورا وممثلي الدول الضامنة، وهي روسيا وإيران وتركيا.

المصدر: نوفوستي