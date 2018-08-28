 
مباشر

عدد المتسممين بسبب السحابة السامة في تشيلي يتجاوز 300 شخص

أخبار العالم

عدد المتسممين بسبب السحابة السامة في تشيلي يتجاوز 300 شخص
Reuters NACHO DOCE
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpge

أفاد رئيس منطقة فالبارايسو بتشيلي، خورخيه مارتينيس، بتجاوز عدد المتسممين بسبب سحابة سامة في بلدتي كينتيرو وبوتشونكافي الـ 300 شخص.

وقال مارتينيس: "حتى اليوم تم تسجيل 301 حالة لتسمم الناس. وكانت هناك صباح أمس معلومات حول تسمم 290 شخصا، واليوم انضم إليهم 11 من المتضررين الجدد".

وأكد في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أنه جرت أعمال التفتيش في كل الشركات والمصانع العاملة في المنطقة، مضيفا أنه تم العثور على آثار لإطلاق الهيدروكربونات المتسببة بالتلوث في شركة "Empresa Nacional del Petroleo (ENAP)" النفطية. وشدد أيضا على استمرار أعمال التفتيش.

من جهته صرح رئيس تشيلي سيباستيان بينيروا في وقت سابق ببدء التحقيق في أسباب ظهور "السحابة الصفراء" السامة في أراضي البلدتين.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. الأسطول الروسي يصيب بنجاح 7 أهداف بصواريخ مجنحة