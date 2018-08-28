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لافروف يكشف أهداف الجهود الروسية في سوريا

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لافروف يكشف أهداف الجهود الروسية في سوريا
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجهود الروسية في سوريا لا تزال تهدف إلى المساعدة في تحقيق التسوية السياسية في هذا البلد بأسرع وقت ممكن.

وقال لافروف في حديثه لصحيفة "برافدا" السلوفاكية: "إن الاتجاه الرئيسي لجهودنا في سوريا اليوم هو المساعدة في التحقيق السريع للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأشار أيضا إلى أن روسيا بالتعاون مع شركائها تقوم بالمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وأضاف: "الخطوة المقبلة هي العمل الكبير على إحياء البنية التحتية المدمرة واقتصاد البلاد".

هذا وذكر الوزير الروسي أن سوريا تمكنت، بفضل الأعمال الحاسمة للعسكريين الروس والجهود الدبلوماسية، من توجيه ضربة ساحقة إلى الإرهابيين والحفاظ على كيان الدولة السورية.

المصدر: نوفوستي

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