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السجن لهولندي هدد بإهداء رأس رئيس الوزراء لـ"داعش"

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السجن لهولندي هدد بإهداء رأس رئيس الوزراء لـ
AFP
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
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قضت محكمة هولندية بالسجن 4 أشهر بحق شاب هدد رئيس الوزراء، مارك روته، بقطع رأسه وإهدائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت المحكمة في بيان لها، أمس الاثنين، أنها قضت بالسجن 4 أشهر على الشاب، على أن يقضي محكوميته في مصحة خاصة ويخضع لعلاج نفسي.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاب يبلغ من العمر 26 عاما، ووجه تهديدا بالبريد الإلكتروني لرئيس الوزراء مارك روته بـ"قطع رأسه وإهدائه لداعش". وذكرت أن المدان بعث بتهديدات مشابهة بالبريد الإلكتروني لسياسيين آخرين، دون الكشف عن أسمائهم.

إلى ذلك، لفتت النيابة العامة الهولندية أن حالات التهديد ضد السياسيين في عام 2017 زادت بنسبة تقارب 40 بالمئة مقارنة بعام 2016.

المصدر: الأناضول

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