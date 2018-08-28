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روحاني يمثل أمام البرلمان للمساءلة

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روحاني يمثل أمام البرلمان للمساءلة
Gettyimages.ru Majid Saeedi
أرشيف - الرئيس الإيراني حسن روحاني
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بدأت اليوم الثلاثاء جلسة مساءلة الرئيس الإيراني حسن روحاني في البرلمان.

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الرئيس الإيراني حسن روحاني روحاني يمثل أمام البرلمان الإيراني في الـ28 أغسطس

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن محاور الأسئلة الموجهة إلى الرئيس روحاني تتناول بعض المواضيع الداخلية وبينها عدم نجاح الرئيس في وقف تهريب السلع والعملات الأجنبية، واستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية خلال فترة تطبيق الاتفاق النووي رغم وفاء طهران بالتزاماتها، وعدم التمكن من خفض معدلات البطالة في البلاد، والركود الاقتصادي وانخفاض قيمة الريال الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفيما يلي أبرز ما قاله روحاني في كلمته في بداية جلسة المساءلة أمام البرلمان:

- روحاني: على الأصدقاء والأعداء ألا يعتقدوا أن مساءلة الرئيس اليوم تعني وجود شرخ بين الحكومة والبرلمان في إيران

- روحاني: الأسئلة الموجهة لي في البرلمان هي أسئلة جزء كبير من الشعب الإيراني

- روحاني: لا نخشى أمريكا والأزمات وسنتجاوز المشاكل التي نعاني منها

- روحاني: البيت الأبيض سيكون حزينا نتيجة اجتماع البرلمان اليوم

- روحاني: لن نسمح للولايات المتحدة أن تنتصر في مؤامراتها علينا والبيت الأبيض اليوم لن يكون سعيدا

- روحاني: الاتفاق النووي حقق منجزات لا يمكن القضاء عليها

- روحاني: خفضنا من العقوبات على شراء الأسلحة حتى خمسة أعوام مضى منها عامان ونصف

- روحاني: انهيار العملة الوطنية كان لأسباب خارجية سياسية ونفسية لا اقتصادية داخلية

- روحاني: لن يكون الأمر مهما بالنسبة إلي حتى لو هددت بالاغتيال

- روحاني ينتقد شعارات هددته بالموت خلال تجمع احتجاجي في مدينة قم الأسبوع الماضي

- روحاني يدعو إلى الوحدة "كي لا تتحول الحوزة العلمية في قم من مركز للثورة الإسلامية إلى بؤرة يستغلها العدو"

- البرلمان الإيراني لم يقتنع بأجوبة روحاني على أربع محاور من أصل خمسة وجهت له

المصدر: RT

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