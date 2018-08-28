واشنطن بوست: "رسالة معادية" كانت سببا في إلغاء زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ

أعلنت مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر إلغاء زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى كوريا الشمالية بسبب "رسالة معادية" استلمتها واشنطن من بيونغ يانغ.

وكتبت صحيفة "Washington Post"، أن بومبيو تسلم رسالة من رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم، كيم يونغ تشول، صباح الجمعة الماضية، وعرضها على ترامب. ولم ينشر المحتوى الدقيق للرسالة، لكنها كانت "معادية بما فيه الكفاية".

هذا وكان ترامب قد أعلن أنه كلف بومبيو بإلغاء الزيارة إلى كوريا الشمالية، مشيرا إلى الركود في المفاوضات حول نزع السلاح النووي.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو، ألا يذهب إلى كوريا الشمالية الآن لأنني أعتقد أننا لا نحرز تقدما كافيا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وفي تغريدة أخرى صرح ترامب، بأنه يرغب بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بغض النظر عن إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية.

وجرى التوصل إلى اتفاقيات حول جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية في اجتماع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في قمة جرت في الـ12 من يونيو الماضي في سنغافورة.

المصدر: سبوتنيك