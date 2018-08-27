إجلاء نواب فرنسيين بسبب مسحوق مشبوه ورسالة تهديد لأحدهم

تم إخلاء أحد أجنحة مقر البرلمان الفرنسي بعد تلقي النائب ماير حبيب رسالة تهديد، كانت في ظرف واحد مع مسحوق مشبوه.

وفتح مساعد البرلماني هذا الظرف وأبلغ رجال الأمن في المبنى بالعثور على المسحوق. ووصلت إلى المكان مجموعة من الخبراء، وتم إجلاء البرلمانيين من جناح المبنى، الذي يقع فيه مكتب نائب رئيس مجلس النواب.

وتمكن النواب من العودة إلى مكاتبهم بعد أن تم التأكد من أن المسحوق هو سكر بودرة، ولا يشكل خطرا على أحد.

Poudre suspecte et lettre de menace sous pli.

40 pompiers et 20 policiers et gendarmes mobilisés, une aile du Palais Bourbon évacuée et en quarantaine, mon collaborateur confiné avec masque et gants.

Après expertise, la menace est levée.

L’@AssembleeNat va porter plainte. pic.twitter.com/v4mJJk7jqp — Meyer Habib (@Meyer_Habib) 27 августа 2018 г.

وتحدث النائب ماير حبيب أنه كثيرا ما يتلقى تهديدات، لكنه لأول مرة تلقى ظرفا يحتوي على مسحوق .

وجدير بالذكر أن ماير حبيب، النائب عن اتحاد الديمقراطيين والمستقلين الليبرالي، له أصول يهودية، وهو معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل.

المصدر: فرانس برس