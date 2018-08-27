السجن 7 أعوام لطالبة إيرانية شاركت في تظاهرة

حكم على طالبة إيرانية (21 عاما) بالسجن سبعة أعوام لمشاركتها في تظاهرة طلابية في طهران، وفق ما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية يوم الاثنين.

وقالت صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية إن باريسا رفاعي طالبة الفنون في جامعة طهران أدينت بالمشاركة في تجمع يعتزم التحرك ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام وإحداث قلاقل في النظام العام.

ونشر محاميها سعيد خليلي تغريدة عبر تويتر وصف فيها الحكم بأنه "ظالم ومبالغ فيه"، وأضاف كما نقلت عنه الصحيفة "من وجهة نظري، لا يشكل أي من الاتهامات سببا قانونيا كافيا للقول إنها ارتكبت جريمة".

وأوضح المحامي أن الاتهامات التي أدينت على أساسها موكلته تتصل بتظاهرة لنقابة طلابية بداية ديسمبر 2017 حول مواعيد دخول مسكن للطلاب، مؤكدا أن كل هذه التحركات (الاحتجاجات) تندرج في إطار القانون والحقوق التي نص عليها الدستور.

وأوقف 45 طالبا لمشاركتهم في حركة احتجاجية شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية في مدن إيرانية عدة في ديسمبر، بحسب صحيفة "اعتما الإصلاحية.

وحكم على طالبين على الأقل منهم بالسجن 8 أعوام فيما ينتظر أن تصدر بقية الأحكام الشهر المقبل، وفق الصحيفة.

المصدر: أ ف ب