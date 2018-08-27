صحيفة "هآرتس": الدفاع تحذر من تقليص المساعدات الأمريكية السريعة للأونروا

قالت صحيفة "هآرتس" إن مصادر أمنية رفعت تقريرا إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشير إلى أن الخفض التدريجي لميزانية الأونروا قد يؤدي إلى فراغ في الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن القطاعات التي ستتأثر بشكل أكبر هي الغذاء والتعليم.

وقال مصدر أمني مسؤول للصحيفة "هناك تخوف إسرائيلي من أن تستغل حركة حماس هذا الفراغ لتعزيز قوتها في قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة أن هذا التقرير يأتي في ظل التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب تنوي اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد الوكالة.

واللافت، أن الصحيفة اعترفت بوجود تباين حاد بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الأخير يدعو إلى تفكيك "الأونروا" رغم تحذيرات أمنية من خطورة هذه الخطوة وتأثيرها الأمني المباشر على إسرائيل نفسها.

Israeli Defense Officials: Swift U.S. Cuts in UNRWA Funding Would Create Vacuum That Hamas Would Fillhttps://t.co/7yv9fduZsW — Haaretz.com (@haaretzcom) 26 августа 2018 г.

وأكدت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة 24 أغسطس، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب أكثر من 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاء في مذكرة مقتضبة صدرت عن الوزارة، أن هذا القرار اتخذ بعد قيام الإدارة، بتوجيه من الرئيس ترامب، بمراجعة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، "لضمان أن يتم إنفاق هذه الأموال بما يتماشى مع المصالح القومية للولايات المتحدة وتفيد دافع الضرائب الأمريكي".

وأضافت المذكرة أن المبلغ الذي تم سحبه سيحوّل إلى تمويل "مشاريع أخرى ذات الأولوية".

المصدر: صحيفة "هاآرتس" + وكالات