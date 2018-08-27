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الاستخبارات الإيرانية تفكك جماعتين مسلحتين غرب البلاد

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الاستخبارات الإيرانية تفكك جماعتين مسلحتين غرب البلاد
Globallookpress Tasnim/dpa
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن القوات الأمنية الإيرانية قامت بتفكيك "جماعتين إرهابيتين" خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين غربي البلاد.

وذكر الوزير أن إحدى الجماعتين كانت تضم 12 شخصا مرتبطا بـ"تنظيمات إرهابية"، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا.

وفي عملية أخرى، تم تفكيك جماعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات. وأكد الوزير مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من عناصر هذه الجماعة.

وأشار علوي إلى أن العمليتين نفذتا في محافظتي كردستان وكرمانشاه. وكانت الجماعتان مدعومتين من الخارج من قبل "دول معادية" لم يذكرها.

وحسب قول الوزير، فإن أفراد إحدى الجماعتين كانوا متورطين في اغتيال ضابط شرطة رفيع بمدينة روانسر في محافظة كرمانشاه منتصف الشهر الجاري.

المصدر: وكالة "مهر"

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