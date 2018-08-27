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نزول 50 مهاجرا إفريقيا عند شاطئ إسباني أمام السياح

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نزول 50 مهاجرا إفريقيا عند شاطئ إسباني أمام السياح
Twitter@HommaFI
نزول مهاجرين أفارقة على شاطئ في إسبانيا
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وصل ما لا يقل عن 50 شخصا من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، اليوم الأحد، إلى شاطئ جنوب غربي إسبانيا، وذلك على مرأى من السياح المذهولين، بحسب صحيفة Diario de Cadiz الإسبانية.

وأورد الحرس المدني الإسباني أنه تمكن من احتجاز 25 مهاجرا، بينهم 19 طفلا، وتم نقلهم إلى مقر للصليب الأحمر، أما الباقون فلاذوا بالفرار وتقوم أجهزة الأمن حاليا بالبحث عنهم.

وقال متحدث باسم الحرس أن ستة مهاجرين بالغين سيتم نقلهم إلى مركز للمهاجرين غير الشرعيين، قبل ترحيلهم إلى وطنهم بناء على اتفاق مبرم بين إسبانيا والمغرب بهذا الشأن.

وأشار المتحدث إلى أن المحتجزين ليسوا معتقلين لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، وسيتم التعامل معهم وفق أعمارهم.

فيما أوضح موقع Infobae الإلكتروني بالقول وصل المهاجرون غير الشرعيين من المغرب على متن قارب مطاطي وشرعوا في النزول على الساحل الإسباني فور رسو القارب بأحد شواطئ مدينة تشيكلانا دي لا فرونتيرا.

وتشير وسائل إعلام إلى أن الحوادث كثيرة على امتداد شواطئ أوروبا الجنوبية كلها تقريبا، لكن ظهور مهاجرين على  شاطئ "كوستا دي لا لوز" الراقي الذي يضم عددا من الفنادق الفاخرة في خليج قادس، يمثل حدثا نادرا.

المصدر: نوفوستي + The Daily Mail

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