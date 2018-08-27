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بالفيديو.. سيلفي مع البابا في دبلن

أخبار العالم

بالفيديو.. سيلفي مع البابا في دبلن
Reuters / Hannah Mckay
البابا فرنسيس
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وافق البابا فرنسيس على طلب فتاة التقاط صورة سيلفي معه على مقصورة ملعب بروك بارك في دبلن مساء السبت خلال زيارته لإيرلندا ومدتها يومان.

وملأت الحشود كروك بارك في دبلن لحضور مهرجان للأسرة جاء البابا لإلقاء كلمة فيه.

والمهرجان جانب من تجمع كاثوليكي دولي موضوعه "الأسرة" وينظم كل ثلاث سنوات في مدن مختلفة.

المصدر: تويتر + يوتيوب

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