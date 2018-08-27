// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو.. سيلفي مع البابا في دبلن
Reuters / Hannah Mckay
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وافق البابا فرنسيس على طلب فتاة التقاط صورة سيلفي معه على مقصورة ملعب بروك بارك في دبلن مساء السبت خلال زيارته لإيرلندا ومدتها يومان.
وملأت الحشود كروك بارك في دبلن لحضور مهرجان للأسرة جاء البابا لإلقاء كلمة فيه.
والمهرجان جانب من تجمع كاثوليكي دولي موضوعه "الأسرة" وينظم كل ثلاث سنوات في مدن مختلفة.
'She's absolutely over the moon' - Dublin girl (12) snaps selfie with Pope Francis https://t.co/IIajQrPMntpic.twitter.com/Tiq1HvwR61— Independent.ie (@Independent_ie) 26 августа 2018 г.
المصدر: تويتر + يوتيوب
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