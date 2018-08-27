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بالفيديو.. واشنطن تشرح كيفية كشف "الصفحات والمواقع التضليلية"

أخبار العالم

بالفيديو.. واشنطن تشرح كيفية كشف
AFP
الخارجية الأمريكية
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بعد أيام من إغلاق "فيسبوك" مئات "الصفحات المضللة ومصدرها إيران ودول أخرى"، نشرت الخارجية الأمريكية فيديو يسلط الضوء على كيفية اكتشاف مصادر المواد المزيفة والتضليلية في الإنترنت.

ويقدم الفيديو المنشور من قبل فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية السبت الماضي نصائح لاكتشاف الصفحات والمواقع التي تنشر أخبارا مزيفة بغية تضليل الرأي العام والتأثير عليه.

وذكر الفريق على حسابه في "تويتر" أن المعلومات التضليلية والأخبار المزيفة تنشر بعدة طرق في الشبكة العنكبوتية، وعادة ما يكون من الصعب اكتشافها.

المصدر: فريق التواصل في الخارجية الأمريكية

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