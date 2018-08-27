// 26.06.2018 по тикету 15478
ميركل وترامب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا
Globallookpress Bernd von Jutrczenka/dpa
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أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا، وخاصة الوضع الإنساني في إدلب.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في بيان له، إن الجانبين يدعوان روسيا للتأثير على الحكومة السورية من أجل تفادي مزيد من التصعيد.
وأضاف زايبرت أن الزعيمين بحثا أيضا مواضيع أوكرانيا وغرب البلقان والتجارة بين بلديهما.
ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل بشأن المباحثات بين ميركل وترامب.
المصدر: رويترز
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