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ميركل وترامب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا

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ميركل وترامب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا
Globallookpress Bernd von Jutrczenka/dpa
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة من الأرشيف)
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أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا، وخاصة الوضع الإنساني في إدلب.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في بيان له، إن الجانبين يدعوان روسيا للتأثير على الحكومة السورية من أجل تفادي مزيد من التصعيد.

وأضاف زايبرت أن الزعيمين بحثا أيضا مواضيع أوكرانيا وغرب البلقان والتجارة بين بلديهما.

ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل بشأن المباحثات بين ميركل وترامب.

المصدر: رويترز

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