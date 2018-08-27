أنقرة: العقوبات الأمريكية قد تزعزع استقرار المنطقة

حذر وزير المالية التركي بيرات ألبيرق من أن العقوبات الأمريكية ضد أنقرة قد تزعزع الاستقرار بالمنطقة.

وقال ألبيرق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في باريس، إن "هذه الخطوات التي اتخذت بدوافع سياسية لن تؤثر على المنظومة المالية العالمية فحسب، بل والتجارة العالمية والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أنه "مع الأضرار التي ستلحقها (هذه الخطوات) بالاستقرار في المنطقة، ستساهم للأسف في بث الفوضى التي تغذي الإرهاب وأزمة اللاجئين".

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وأكد أن تركيا ترغب في الارتقاء بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة، مع زيادة أهمية التجارة بين أنقرة وبروكسل.

وأشار ألبيرق إلى أن الخطوات الأمريكية الأحادية الجانب ضد تركيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، تدل على أن علاقات تركيا مع الاتحاد أصبحت أهم مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وأضاف أن لدى تركيا وفرنسا موقفا متطابقا بشأن العقوبات الأمريكية ضد إيران، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة في هذا الشأن.

المصدر: رويترز