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هايكو ماس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى علاقات جيدة مع روسيا

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هايكو ماس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى علاقات جيدة مع روسيا
Globallookpress Lisa Ducret/dpa
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى علاقات حسن جوار مع روسيا لأمد بعيد.

وقال ماس خلال مؤتمر للدبلوماسيين في العاصمة الرومانية بوخارست: "انطلاقا من الآفاق السياسية والخبرة التاريخية سيدعو البعض إلى تكثيف الحوار، والبعض الآخر إلى الابتعاد عن روسيا... ولكن يبدو لي أنه من المهم تطوير ثقافة الأعمال المشتركة والمتفق عليها في السياسة الشرقية".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى علاقات حسن الجوار المبنية على الثقة مع روسيا على الأمد البعيد، بما يخدم مصالحه الأمنية".

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ودعا ماس إلى تطوير "سياسة شرقية أوروبية جديدة"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني تطبيق سياسات الحرب الباردة في الظروف الجديدة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التفاهم بين كافة الأعضاء بشأن مبادئ العلاقات مع جيراننا الشرقيين".

وشدد على أن هناك حاجة إلى التوازن بين المصالح الأمنية والعلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية التي يجب تعزيزها.

المصدر: تاس

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