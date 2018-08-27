إسرائيل تشتري صواريخ قادرة على إصابة أي بقعة في الشرق الأوسط!

في أول صفقة بعد إنشاء قوة الصواريخ أرض-أرض داخل الجيش الإسرائيلي، عقدت تل أبيب صفقة لاقتناء صواريخ متطورة عالية الدقة لتعزيز قدراتها القتالية .

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم عن توقيعه عقدا بقيمة مئات ملايين الشواكل مع شركة "مصنع الجيش الإسرائيلي" بشأن شراء صواريخ عالية الدقة مزودة بالتكنولوجيا الحديثة.

وقال ليبرمان إن من شأن هذه الصواريخ استهداف أي مكان في الشرق الأوسط، حسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن بعض أنواع الصواريخ التي تقتنيها القوات المسلحة، مضيفة أن دائرة استهداف هذه الصواريخ تبلغ ما بين 30 و150 كلم، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار.

وبين هذه الأسلحة، نسخة محسنة من منظومة ACCULAR الصاروخية القادرة على إطلاق 18 مقذوفة في الدقيقة الواحدة.

المصدر: هارتس + يديعوت أحرونوت