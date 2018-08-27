كوريا الجنوبية: إلغاء زيارة بومبيو يعرقل فتح مكتب للاتصال مع بيونغ يانغ

قالت كوريا الجنوبية الاثنين، إن الإلغاء المفاجئ لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكوريا الشمالية له تأثير على مكتب الاتصال بين الكوريتين الذي كانت تعتزم افتتاحه هذا الشهر.

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وألغى الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ زيارة بومبيو لكوريا الشمالية يوم الجمعة معترفا بشكل علني لأول مرة منذ اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي بتعثر جهوده لإقناع بيونغ يانغ نزع السلاح النووي.

وقال كيم إيوي كيوم المتحدث باسم القصر الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، إن الزيارة الملغاة لها تأثير على خطة فتح مكتب الاتصال.

وصرح كيم "كنا نفكر في افتتاح مكتب الاتصال في إطار سلسلة من المواعيد التي تم ترتيبها بسلاسة من بينها زيارة وزير الخارجية بومبيو لكوريا الشمالية ثم اجتماع القمة بين الكوريتين بعد ذلك"، مضيفا "الآن بعد ظهور موقف جديد هناك حاجة لمراجعة هذا من جديد بناء على ذلك".

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وكانت كوريا الجنوبية تبني مكتبا للاتصال على الحدود مباشرة في كوريا الشمالية في إطار الجهود التي يؤيدها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأفادت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها كانت تعتزم فتح المكتب بحلول أغسطس، وأثار هذا المكتب قلقا بين نواب المعارضة والمحللين ووسائل الإعلام المحلية من أن يشكل نقل مواد إلى المكتب خرقا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وكرر متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية موقف الوزارة من أن كل المواد الخاصة بمكتب الاتصال تتعلق بعمله وخدمة الموظفين الكوريين الجنوبيين ولا يعطي أي مكسب اقتصادي لكوريا الشمالية.

المصدر: رويترز