بالصور.. مشاجرة في البرلمان الإيراني بسبب إعفاء وزير الاقتصاد

نشرت وسائل إعلام صورا تظهر مشادات اندلعت أمس بين نواب في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أثناء جلسة صادق فيها المجلس على سحب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان.

ونشرت الوكالة الأوروبية للصور الصحفية EPA لقطات تسجل مشادة حادة تحولت إلى مشاجرة بين مؤيدي الوزير المقال ومعارضيه أثناء الجلسة.

EPA

EPA

EPA

EPA

EPA

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وصوت المشرعون لصالح إعفاء كرباسيان بـ137 صوتا داعما مقابل 121 معارضة، على خلفية موجة غضب متزايد في الشارع الإيراني بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت إثر إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وكان البرلمان قد عزل في الثامن من الشهر الجاري وزير العمل علي ربيعي من منصبه، ويستعد غدا الثلاثاء للاستماع إلى أجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بعض الأسئلة التي تشغل بال البرلمانيين.

المصدر: إندبندنت