 
مباشر

بالفيديو.. ضيف غير متوقع في فندق بكولورادو

أخبار العالم

بالفيديو.. ضيف غير متوقع في فندق بكولورادو
Youtube Screenshot
فندق ستانلي في كولورادو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpcc

دخل دب بني اللون يوم الأربعاء 22 أغسطس إلى فندق ستانلي في كولورادو جنوب غرب الولايات المتحدة.

وسار الدب إلى ردهة الفندق ستانلي مترنحا.

ووثق أحد العاملين بالفندق ليلا لحظات الجولة التي أداها الدب خلال زيارته غير المتوقعة في ساعة متأخرة من الليل.

ويظهر الفيديو لحظة نزول الدب من فوق طاولة، ثم يشق طريقه عبر البهو مغادرا الفندق.

المصدر: وساءل إعلام أمريكية + يوتيوب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يجري في سوريا وماذا يُحضر لها؟