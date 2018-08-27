بالفيديو.. ضيف غير متوقع في فندق بكولورادو

دخل دب بني اللون يوم الأربعاء 22 أغسطس إلى فندق ستانلي في كولورادو جنوب غرب الولايات المتحدة.

وسار الدب إلى ردهة الفندق ستانلي مترنحا.

ووثق أحد العاملين بالفندق ليلا لحظات الجولة التي أداها الدب خلال زيارته غير المتوقعة في ساعة متأخرة من الليل.

ويظهر الفيديو لحظة نزول الدب من فوق طاولة، ثم يشق طريقه عبر البهو مغادرا الفندق.

المصدر: وساءل إعلام أمريكية + يوتيوب