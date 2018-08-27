مكتب الرئيس الأفغاني: تأجيل الاجتماع حول أفغانستان في موسكو

أعلن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن روسيا وافقت على تأجيل الاجتماع الدولي حول أفغانستان المزمع عقده في موسكو يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأوضح المكتب أن الرئيس الأفغاني أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الخصوص.

وأشير في البيان الصادر عن مكتب الرئاسة أن الجانبين سيواصلان التحضير للاجتماع، وسيبذل فريقا العمل من البلدين جهودا لتحديد موعد جديد للاجتماع، الذي كان من المقرر أن يشارك فيه ممثلون عن حركة "طالبان" وأطراف إقليمية.

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وكان من المتوقع أن تشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى روسيا والحكومة الأفغانية و"طالبان"، وفود دول المنطقة، بما فيها الصين والهند وباكستان وإيران ودول آسيا الوسطى.

وقبل فترة أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن الوفد الحكومي لن يحضر الاجتماع.

المصدر: وكالات