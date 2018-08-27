بعد إطلاق سراحها.. صحفية ألمانية تتعهد بمواصلة النضال من أجل زملائها الأتراك

عادت الصحفية الألمانية ميسالي تولو، التي أطلق سراحها من سجون تركيا في ديسمبر ومُنعت من السفر حتى هذا الأسبوع، إلى ألمانيا يوم الأحد وتعهدت بمواصلة النضال من أجل زملائها في تركيا.

واتُهمت الصحفية الألمانية بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية، وكانت واحدة من عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والصحفيين الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وقالت تولو للصحفيين في مطار شتوتغارت لدى وصولها من إسطنبول "ربما إنني هنا اليوم، لكن مئات من الزملاء والنشطاء المعارضين والمحامين والطلاب(70 ألف طالب في السجون) ما زالوا مكبلين".

وأضافت "بالتالي لا يمكنني أن أشعر بالسعادة حقا لأنني غادرت الدولة التي كنت أقبع فيها بالسجن لأنني أعلم أن شيئا لم يتغير هناك".

وتحدثت تولو عن اقتحام رجال شرطة ملثمين منزلها في منتصف الليل في أبريل 2017، وأيقظوا ابنها من النوم وأساؤوا معاملتها وهم يفتشون شقتها قبل أن يلقوا القبض عليها.

ولا يزال زوجها سوات كورلو مسجونا في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب وجهت إليه بعد محاولة الانقلاب.

وأفادت الصحفية الألمانية بأنها ستعود إلى تركيا لتمثل أمام المحكمة رغم الخوف من إلقاء القبض عليها مجددا.

وطالبت ألمانيا بإطلاق سراح مواطنيها المسجونين، وبعضهم من أصل تركي، كخطوة ضرورية لتحسين العلاقات مع أنقرة، وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن أدانت ألمانيا اعتقال نحو 50 ألف شخص في تركيا وإيقاف أو فصل 150 ألفا آخرين من أعمالهم بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون.

وتحسنت العلاقات في الشهور الأخيرة، خصوصا بعد أن أطلقت تركيا سراح الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل في شهر فبراير.

المصدر: رويترز