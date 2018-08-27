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البابا فرنسيس يوصي بمعالجة نفسية للمثلية إذا اكتشفت في سن الطفولة

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البابا فرنسيس يوصي بمعالجة نفسية للمثلية إذا اكتشفت في سن الطفولة
/ Vatican Media
البابا فرنسيس
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أوصى البابا فرنسيس في مؤتمر صحفي في الطائرة التي أعادته من إيرلندا إلى روما الأحد، باللجوء إلى الطب النفسي عندما يلاحظ الآباء وجود ميول إلى المثلية لدى أبنائهم في سن الطفولة.

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وجاء رد البابا على سؤال لصحفي عما يمكن أن يقوله للأهل الذين يلاحظون توجهات مثلية لدى أبنائهم.

وقال الحبر الأعظم "أقول لهم أن يصلوا أولا وألا يدينوا وأن يحاوروا ويفهموا ويعطوا مكانة لابنهم أو لابنتهم".

وفي الوقت نفسه، رأى أنه يجب أن يؤخذ سن الأشخاص في الاعتبار.

وصرح "عندما يظهر ذلك منذ الطفولة، هناك الكثير من الأمور التي يمكن فعلها عن طريق الطب النفسي لنرى كيف تسير الأمور".

وأضاف أن "الأمر مختلف عندما يظهر ذلك بعد سن العشرين".

وتابع قائلا "لن أقول أبدا إن الصمت دواء.. تجاهل ابن أو ابنة لديه ميول مثلية هو خطأ في رعاية الأب أو الأم".

المصدر: أ ف ب

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