بومبيو: دعوى محكمة العدل بشأن عقوباتنا ضد طهران تدخل في شؤوننا السيادية

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتصريحات شديدة اللهجة رفع محكمة العدل الدولية دعوى في قضية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تلبية لطلب الأخيرة.

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ووصف عميد الدبلوماسية الأمريكية في بيان أصدره اليوم قرار محكمة العدل بأنه خاطئ، معتبرا إياه محاولة للانتقاص من سيادة الولايات المتحدة التي تقوم بالإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها القومي، بما فيها فرض عقوبات.

وبدأت محكمة العدل الدولية اليوم بالنظر في دعوى قضائية قدمتها إيران بطلب رفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وتنص هذه الدعوى على أن العقوبات الأمريكية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف أصلا، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة مبرمة بين الدولتين عام 1955.

المصدر: رويترز