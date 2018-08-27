روسيا تجهز إجراءات تتفق ومصلحتها ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا ستتخذ قرارا حول ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة اعتمادا على مصالحها.

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وردا على سؤال صحفي حول جاهزية الردود الجوابية على العقوبات الأمريكية الجديدة قال بيسكوف، اليوم الاثنين: "لا، يجب علينا حاليا أن نتريث ونفهم ما هو جوهر هذه الإجراءات والقيود الجديدة، وما هي الإجراءات التي ينبغي علينا اتخاذها لصالح روسيا الاتحادية".

أضاف: "أكرر مرة أخرى، كان الرئيس (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) قد أعلن أكثر من مرة أنه سيعمل - في ضوء الخطوات غير الودية المماثلة - وفق مصالح بلادنا وبشكل أفضل ".

المصدر: نوفوستي