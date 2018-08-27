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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الهند إلى 445 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الهند إلى 445 قتيلا
Reuters
فيضانات في ولاية كيرالا الهندية
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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت ولاية كيرالا جنوبي الهند إلى 445 قتيلا، منذ يونيو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد.

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وألحقت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية، الضرر بـ800 ألف شخص، ودفعت السلطات لنقل أكثر من 5 آلاف آخرين إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأشارت سلطات الولاية، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملية البحث عن 15 مفقودا، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأدت الحوادث الناجمة عن الفيضانات والانهيارات، إلى خسائر بلغت قيمتها 3 مليار دولار، وغمرت مياه الأمطار نحو 130 ألف منزل، كما دمرت أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق.

وحسب تقديرات رسمية، حصدت الأمطار الموسمية والفيضانات هذا العام أرواح أكثر من 1000 شخص، في 7 ولايات هندية.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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