فيتنام تطالب الولايات المتحدة بتعويضات عن "العميل البرتقالي"!

طالبت فييتنام شركة الكيماويات الزراعية الأمريكية "Monsanto" بدفع تعويضات عن المواد الكيماوية التي رشها الجيش الأمريكي خلال الحرب، وخاصة المزيج المسمى "العميل البرتقالي".

واستند المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية نغوين فونغ ترا على قرار للمحكمة العليا في كاليفورنيا، كان ألزم في أوائل أغسطس الشركة بدفع 289 مليون دولار إلى بستاني في إحدى المدارس، أصيب بالسرطان نتيجة تعامله مع مبيدات الأعشاب التي تنتجها.

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ورأى المتحدث باسم الخارجية الفيتنامية أن هذه السابقة القضائية دحضت التصريحات التي كانت تزعم بأن منتجات هذه الشركة ومنتجات الشركات الأخرى التي استخدمها الجيش الأمريكي خلال الحرب في فيتنام غير ضارة!

ودفعت الشركة الأمريكية المصنعة للكيماويات بأن "Monsanto" في تلك السنوات كانت واحدة فقط من بين تسعة مقاولين حكوميين، وأن سلطات الولايات المتحدة هي من وضع مواصفات وقواعد استخدام تلك المواد.

وكان الجيش الأمريكي خلال الحرب الفيتنامية بين عامي 1964 – 1975 قد رش ما لا يقل عن 45 مليون لتر من مبيد "العميل البرتقالي" في فيتنام بهدف حرمان خصومه من الطعام والمأوى.

وتتسبب مكونات هذا المبيد السام في سقوط أوراق الأشجار وتدمير الغطاء النباتي، وتؤدي كذلك إلى ظهور عيوب خلقية لدى البشر وتشوهات مرعبة وأورام.

المصدر: iz.ru