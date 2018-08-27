 
مباشر

ماكرون يهدد بشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدام دمشق للكيميائي

أخبار العالم

ماكرون يهدد بشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدام دمشق للكيميائي
Reuters Philippe Wojazer
إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام السفراء الفرنسيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpae

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد باريس لشن ضربات جديدة على سوريا، في حال استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيميائية.

وذكّر ماكرون اليوم الاثنين، في خطاب أدلى به أمام السفراء الفرنسيين، بالضربات التي شنتها باريس بالتعاون مع واشنطن ولندن في أبريل الماضي على مواقع للحكومة السورية، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم على بلدة دوما في غوطة دمشق الشرقية، قائلا: "سنستمر في التصرف بهذه الطريقة، إذا سجّلنا حالات مؤكدة جديدة لاستخدام الكيميائي".

يتبع..

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. إيطالي ينتقم من آلة وقود بإشعال النيران فيها!