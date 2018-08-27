نائب مستشار النمسا: زيارة بوتين كانت بمثابة شرف عظيم للبلاد بأسرها

رحّب نائب مستشار النمسا، هاينز كريستيان شتراهي، بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا لبلاده واعتبرها شرفا عظيما، وأشاد بمناقب بوتين الشخصية قائلا إنه شخص لطيف ومنفتح وموثوق.

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واعتبر المسؤول النمساوي في مقابلة مع صحيفة "دي برس" نشرت اليوم، أن زيارة الرئيس الروسي لبلاده كانت بمثابة شرف عظيم للنمسا بأسرها. ووصف الانتقادات والضجة التي أثيرت من جراء حضور الرئيس بوتين لحفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل بـ"السخيفة".

وأكد نائب المستشار النمساوي، أن الدعوات إلى مثل هذه المناسبات يتم توجيهها عادة إلى أولئك الذين نشأت معهم علاقة دافئة ومحترمة ونبيلة. وقال، إن الوزيرة كنايسل على معرفة جيدة بالزعيم الروسي، وقد أجرت معه العديد من المحادثات الهاتفية، بما في ذلك محادثات غير رسمية، وبالتالي فإن لديهما علاقات طيبة وجيدة.

ووصف شتراهي بوتين بأنه "شخص لطيف جدا، يقف بواقعية وبقوة وبثقة في موقعه على الأرض، وهو علاوة على ذلك، شخص منفتح وودي للغاية".

تعتبر النمسا واحدة من الدول الأوروبية الساعية لإقامة علاقات وديّة مع روسيا، على حد قول نائب المستشار، وأعاد التذكير بأن القيادة النمساوية تتمتع بعلاقات ممتازة مع روسيا ودول أخرى، لذلك يمكنها أن تساعد فيما بعد على حل النزاعات والأزمات.

وأقامت الوزيرة النمساوية كنايسل حفل عقد زفافها يوم 18 أغسطس الجاري. وحضر الرئيس بوتين هذا الحفل بدعوة منها، وقدّم للعروسين لوحة فنيّة تحمل رسما لمناظر طبيعية ريفية، ومعصرة زيت أثرية قديمة، وسماور "تولا" لتحضير الشاي. كما اصطحب الرئيس الروسي معه جوقة من قوزاق كوبان ساهمت في تقديم عروض فنية وغنائية في حفل الزواج.

المصدر: نوفوستي